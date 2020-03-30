الأوقاف: مكافأة خاصة لكل مفتش يُثبت مخالفة واقعية في تعليق الجمع والجماعات بالمساجد
قررت وزارة الأوقاف، صرف مكافأة لكل مفتش عام أو محلي أو رئيس قسم أو مدير إدارة يثبت مخالفة واقعية في مسألة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، أن ذلك يأتي حرصًا منهت على تمام إحكام السيطرة في تنفيذ قرارات غلق المساجد غلقًا تامًا مؤقتًا في ظل الظرف الراهن وتشجيعًا للسادة المفتشين على مواصلة الجهد في ضبط شئون المساجد.
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر الأحد الماضي، مد تعليق صلوات الجمعة والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات، لحين زوال علة التعليق.
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