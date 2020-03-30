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"افتكرناها نزلة برد".. والد طبيب مصري بالسعودية يكشف تفاصيل وفاة ابنه بكورونا

08:00 ص الإثنين 30 مارس 2020
"افتكرناها نزلة برد".. والد طبيب مصري بالسعودية يكشف تفاصيل وفاة ابنه بكورونا

وفاة مصري بالسعودية بكورونا

كتب- يوسف عفيفي:

كشف "أحمد" والد الطبيب البيطري "محمد أحمد" المتوفى في السعودية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، تفاصيل وفاة ابنه، موضحًا أنه تعرض لنزلة برد عادية في البداية، وذهب لطبيب خاص ﻹجراء الكشف الطبي وأعطاه أدوية عبارة عن مضادات حيوية، رغم التحذيرات منها كونها تزيد من آلام الفيروس.

وقال أحمد في مداخلة هاتفية عبر برنامج التاسعة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن المضاد الحيوي زاد آلام ابنه، وأصبحت في اليوم الثاني أكثر، فذهب إلى أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة السعودية، وبمجرد وصوله اكتشفوا إصابته بكورونا وتم عزله مباشرة.

وتابع: "على الفور تم إدخاله العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، لكنه أصيب بالتهاب رؤي حاد قبل دخوله المستشفى، واستمر أسبوع على هذه الحالة وللأسف كانت الحالة متأخرة حتى توفى ودفن اليوم بالأراضي السعودية، بحضور أخيه ومندوب من السفارة المصرية بالسعودية التي قامت بدورها على أكمل وجه".

وأضاف: "تبين أن زوحته وابنته وفرد أخر من أصدقائه أصيبوا بنفس الفيروس وتم عزلهم مباشرة وحالتهم مستقرة، ولم يصلوا لمرحلة صعبة وفي طريقهم للتعافي، أما باقي أصدقائه المخالطين له الحمدلله تحاليلهم سلبية".

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