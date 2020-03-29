عبدالعال: البرلمان يتابع إجراءات مكافحة "كورونا" عن كثب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، إنه يتابع عن كثب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما يتم اتخاذه من تدابير وإجراءات وقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس في متابعة دقيقة ومستمرة للموقف، وللإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الخصوص، وأن هناك تواصل دائم مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه.

وأضاف البيان أن رئيس المجلس وجّه رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه، وخلال هذه الفترة في ضوء أهمية تلافي الاجتماعات بقدر الإمكان، عملًا بالإرشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.​