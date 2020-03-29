"الصحة" تكشف سبب زيادة العزل المنزلي لـ 28 يومًا للعائدين من العمرة والخارج

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للإعلام، عن سبب قرار الوزارة بمد فترة الحجر الصحي أو العزل المنزلي للعائدين من الخارج والعمرة لـ 28 يومًا بدلًا من 14 يوما.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية، الأحد، إن سبب مد فترة الحجر الصحي للعائدين من الخارج والعمرة إلى 28 يومًا يرجع إلى أن بعض المناطق يوجد بها دخول غير منتظم من العائدين من الخارج، ولا توجد آلية تحدد أو توثق تاريخ العودة أو موعد وصول آخر شخص فلا يمكن حساب فترة الـ 14 يوما على وجه الدقة.

وأضاف: "كان من الأنسب مد فترة العزل إلى 28 يومًا كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس، لعدم القدرة على تحديد تاريخ عودة العائدين من الخارج".

وأوضح مجاهد أنه تم إجراء حجر صحي للكثر من الأسر في 10 محافظات، موضحا أن الحجر ليس لأماكن بأكملها إنما لعدد محدود الأسر في بعض المناطق حتى لا ينتقل فيروس كورونا من نظاق ضيق لنطاق أوسع.

وأوضح أن مدة الحجر 14 يومًا، وتمت في مناطق كثيرة في المحافظات لأسر بعينها، لكن ليست منطقة بأكملها، مشيرا إلى أن الحجر الصحي للأسر تشرف عليه وزارة الصحة وبمعاونة وزارة لداخلية للتأمين، وتقوم وزارة التضامن بتوفير الاحتياجات المعيشة لهذه الأسر.

كانت وزارة الصحة قررت الجمعة الماضية، مضاعفة فترة العزل المنزلي للعائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم لمدة 28 يومًا بدلًا من 14 يومًا، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخاطب قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، كافة مديريات الشؤون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم وعمل عزل منزلى لهم ضعف فترة الحضانة.

وأكدت الوزارة، ضرورة الإبلاغ الفوري للحالات المشتبه بها وإرسالها على فاكس الغرفة الوقائية وفاكس الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وإدخالها ضمن برنامج الليدز ومتابعة اكتمال البيانات على النموذج الوبائى والمعملى لاشتباه عدوى الأمراض التنفسية الحادة.

كما شددت على رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحي بجميع الموانئ والمرور والمتابعة المستمرة على مستشفيات الحميات والصدر؛ للتأكد من وجود بوسترات "تعريف الحالة- طرق الوقاية - الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات".