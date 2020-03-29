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القاهرة: تنفيذ 4741 إزالة إدارية الأسبوع الماضي

02:47 م الأحد 29 مارس 2020
القاهرة: تنفيذ 4741 إزالة إدارية الأسبوع الماضي

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، ضرورة تكثيف نشاطهم اليومي خلال فترة ما قبل الحظر فى شن حملات إزالة الإشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين والتخلص من جميع المظاهر السلبية بالشوارع، ورفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة .

وبحسب بيان، تمكنت خلال الأسبوع الماضي، أحياء السلام أول والمطرية والمرج ومصر الجديدة وشرق وغرب مدينة نصر وعين شمس بالمنطقة الشرقية، والزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا والشرابية والأميرية والزيتون بالمنطقة الشمالية، وغرب القاهرة والوايلي والموسكي والأزبكية وبولاق أبوالعلا ومنشأة ناصر ووسط القاهرة وعابدين وباب الشعرية بالمنطقة الغربية، والمعادي ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام والخليفة والسيدة زينب بالمنطقة الجنوبية، بالتعاون مع شرطة المرافق من تنفيذ 4741 إزالة إدارية و 501 محضر إشغال طريق و268 محضر بيئة و95 محضر بائع متجول و217 محضر إدارة بدون ترخيص و 672 غلق إداري .

خالد عبدالعال رؤساء الأحياء حملات إزالة الإشغالات

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