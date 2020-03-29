عبر إطفاء الأنوار وإنارة الشموع.. تعليم القاهرة تشارك ساعة الأرض 2020

كتب- محمد نصار:

أكد محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مدير المديرية، حرصه على المشاركة في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار المعروفة باسم "ساعة الأرض".

ويوافق هذا اليوم 28 من مارس من كل عام وينظمها الصندوق العالمي للطبيعة من الساعة ٨.٣٠ إلى ٩.٣٠ مساء، عبر إطفاء الأنوار وإضاءة الشموع لتكون رسالة عالمية للتحذير من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ويعد الاحتفال بساعة الأرض أكبر حدث عالمي للتوعية بالتغير المناخي ولتشجيع مجتمع التعلم والجميع على السلوكيات الإيجابية نحو البيئة وترشيد استهلاك الكهرباء وترسيخ مفهوم الترشيد لدى الطلبة وتوجيه الأنظار إلى مخاطر استنفاذ الثروات من خلال حملات التوعية على موقع المديرية الرسمي وصفحة التواصل الاجتماعي للمديرية وتوجيه مديري العموم والقيادات الطلبة والمعلمين أون لاين .

ويشارك في المبادرة ١٨٨ دولة، وتعد أكبر حدث بيئي عالمي، بدأ في سيدني بأستراليا عام ٢٠٠٧ وشارك به ٢ مليون شخص، لتتنامي المشاركة خلال الأعوام الماضية وتصل إلى ٣،٥ مليار شخص حول العالم.

وكانت مصر من أوائل الدول العربية المشاركة منذ عام ٢٠٠٩ ليصبح احتفالا سنويا يتم خلاله التأكيد على دور المشاركة المجتمعية في مواجهة مشكلات البيئة، وخاصة آثار التغيرات المناخية وأهمية ترشيد الاستهلاك في مصادر الطاقة للحد من الانبعاثات المؤدية لظاهرة تغير المناخ.​