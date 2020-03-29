حدث ليلاً| الأيام المقبلة الأكثر خطورة في "كورونا" واستمرار غلق المساجد

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي وولي عهد أبو ظبي يبحثان جهود مكافحة فيروس "كورونا"

نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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الصحة: الأسبوعان السادس والسابع الأكثر خطورة في فيروس كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن الأسبوع السادس والسابع هما الأكثر خطورة في فيروس كورونا المستجد.

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"الوضع مُطَمئِن".. مستشار الرئيس يكشف عن إجراءات الحد من انتشار "كورونا" نهائيًّا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر ما زالت في وضع مطمئن حتى الآن، والأعداد المصابة محدودة والوفيات قليلة، وجزء من الوفيات ناتج عن أمراض مزمنة مع الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة ووزارة الصحة والأطقم الطبية وحدة واحدة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل نهائي.

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وزير القوى العاملة: هاكرز اخترقوا موقع تسجيل العمالة غير المنتظمة

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعداد المواطنين الذين سجلوا أنفسهم في بيانات العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه نتيجة الظروف التي تعيشها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.

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الداخلية تكشف حقيقة تحرير محضر لطبيب خالف حظر التجوال بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حقيقة توقيف طبيب وتحرير محضر له؛ لاتهامه بمخالفة قرار حظر التجوال، حيث تبين بالفحص أن رجال الشرطة حرروا له مخالفة مرورية فقط.

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وزير الأوقاف يقرر تمديد تعليق الجُمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، تمديد تعليق إقامة صلوات الجُمع والجماعات بالمساجد، مع غلقها بشكل تام لحين زوال علة الغلق، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

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بريطانيا: القادم أسوأ.. ونسعى لتجاوز كورونا بـ 20 ألف وفاة فقط (فيديو)

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من إمكانية فرض إجراءات تأمين أكثر صرامة لمعالجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفق ما نقلت عنه صحيفة "ميرور" البريطانية.

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مقاتلات سلاح الجو الليبي تستهدف مواقع لقوات الوفاق شرق مصراته

شنت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، غارات جوية استهدفت مواقع وتمركزات لقوات حكومة الوفاق في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

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ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بولاية كولورادو لتفشي كورونا بها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد منطقة كوارث كبرى في ولاية كولورادو، وأصدر تعليماته بتقديم مساعدات للولاية للتعافي في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذي بدأ في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

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السعودية: إصابة مدنيين بشظايا صاروخ باليستي استهدف الرياض

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، إصابة مدنيين اثنين جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي، أطلق باتجاه العاصمة الرياض، وتم اعتراضه وتدميره.

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