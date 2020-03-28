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بعد تفشي كورونا.. أول تحرك من "الهجرة" بشأن المصريين العالقين في إندونسيا (فيديو)

08:14 م السبت 28 مارس 2020
بعد تفشي كورونا.. أول تحرك من "الهجرة" بشأن المصريين العالقين في إندونسيا (فيديو)

نبيلة مكرم

ناشدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، الجاليات الماليزية والسنغافورية، مساعدة المصريين العالقين هناك والذين سافروا لرحلات أو لسفريات عمل.
وكشفت وزيرة الهجرة في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وجود 27 مصريًا عالقًا في مدينة بالي بإندونيسيا، مضيفة أن الوزارة تتواصل مع وزارة الطيران المدني لحل أزمتهم.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تبحث سبل حل أزمة العالقين المصريين في بالي عن طريق تجهيز خطوط الطيران اللازمة لإرسال طائرة إليهم وعودتهم.
وكانت السلطات في إندونيسيا، أعلنت تسجيل 9 وفيات و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية.

نبيلة مكرم وزارة الهجرة فيروس كورونا

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