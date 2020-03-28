احذر.. 5 أخطاء تصيبك بعدوى "كورونا"
07:16 م السبت 28 مارس 2020
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كتب- أسامة علي:
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الصحة، عددًا من الأخطاء التي يجب تجنبها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبحسب المتحدث فأن الخمسة أخطاء هي كالتالي:
1- استخدام اليدين عند السعال أو العطس بدلًا من المرفق أو المناديل الورقية.
2- عدم غسل اليدين بعد السعال والعطس.
3- لمس العين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة أو غير مغسولة.
4- التواجد في التجمعات والاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية.
5- اعتماد نظام غذائي غير صحي والاستمرار في تدخين الشيشة.
5- اعتماد نظام غذائي غير صحي والاستمرار في تدخين الشيشة.
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