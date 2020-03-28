للمصريين في الكويت.. 6 حالات تمنح فيها الإقامة بعد دفع الغرامة

كتب- يوسف عفيفي:



تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عن أحوال العمالة المصرية في الكويت، في إطار المتابعة المستمرة للاطمئنان على المصريين العاملين في الخارج.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، أشار أحمد إبراهيم المستشار العمالي بالكويت، إلى صدور قواعد من وزارة الداخلية الكويتية تقضي بمغادرة الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو المنتهية إقامتهم، خلال الفترة من أول أبريل المقبل حتى نهايته، من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة، وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.

وأعطت القواعد، الأشخاص الراغبين في منحهم إقامة بالكويت، ولديهم استعدادًا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم لجهات التحقيق، أن يتم استيفاء قيمة الغرامة ثم تسوية أوضاعهم حال توافر الشروط المقررة للإقامة والمتمثلة في:

(زوجة المواطن - ووالدي المواطنة أو المواطن الكويتي من الأجانب - وأبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب - والمرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها - والعمالة المنزلية والأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في الكويت من أول مارس الجاري).