حصاد مجلس الوزراء في أسبوع.. قرارات وأنشطة واجتماعات - انفوجرافيك

كتب- محمد سامي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافيك سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 27 مارس 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذا بجانب ما قام به من أنشطة.

وجاء في الإنفو جراف، أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل إصدار قرار بتدبير "مليار جنيه" لوزارة الصحة بشكل عاجل لتوفير المستلزمات الوقائية لمواجهة أزمة "كورونا"، فضلاً عن حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، اعتباراً من الأربعاء 25 مارس 2020، مع توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، بجانب غلق كافة المحال التجارية والحرفية ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً أمام الجمهور بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.

كما شملت القرارات أيضاً وفقاً للإنفوجرافيك، غلق جميع المقاهي والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه، وكذلك غلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، فضلاً عن تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات.

كما أصدر قراراً بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، بجانب تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وحضانات الأطفال أياً كان نوعها لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد 29 مارس، ويستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن (بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام)، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2020.

وتضمنت القرارات أيضاً استمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية، وصرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار، فضلاً عن استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية 15 أبريل 2020 بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى استمرار جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات السابقة.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، اعتباراً من أول يوليو 2006، في تاريخ استحقاق المعاش.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت اجتماعاً لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، وكذلك اجتماع لمناقشة عدد من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور فيروس " كورونا المستجد"، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار والقوى العاملة والتخطيط والمالية والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة، فضلاً عن اجتماع لمتابعة سيناريوهات خطة التنمية المستدامة 2020/2021 في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري، وذلك بحضور وزيري التخطيط والمالية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه الإنفوجرافيك، اجتماعاً لمتابعة إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في قطاع الإنشاءات، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" في مواقع المشروعات؛ وذلك بحضور وزيري الإسكان والنقل ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس اتحاد المقاولين، وكذلك الاجتماع الأسبوعي وتم فيه الموافقة على مشروع موازنة العام المالي 2020/2021، ومتابعة قرارات مواجهة فيروس كورونا، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات، بالإضافة إلى ترأسه أيضاً اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة تطبيق الحظر وتوافر السلع وموقف المصابين بفيروس كورونا والمخالطين.

وعلى صعيد الأنشطة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد جاء في الإنفوجرافيك، أنها شملت عقد مؤتمر صحفي لإعلان عدد من القرارات الجديدة التي تأتي في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وكذلك إجراء عدد من الاتصالات التليفونية بالمحافظين للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والأدوية وتطبيق قرارات الحظر بحسم، بجانب تلقى عرض من شركة السويدي إلكتريك للمساهمة في توفير مستلزمات طبية لدعم خطة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إصدار كتاب دوري للرد على استفسارات بشأن القرار رقم 768 لسنة 2020 الصادر مُؤخراً لمواجهة فيروس كورونا. كما قام بجولة لمتابعة تطبيق إجراءات حظر التجوال والتأكد من الالتزام بغلق المحال التجارية.