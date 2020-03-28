بالصور الزراعة تنتهي من إعداد تقاوى محصول القطن بأسعار مخفضة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لاإتاج التقاوي، إنه تم الانتهاء من إعداد تقاوي محصول القطن، بجميع محطات التقاوي وتم البدء بالفعل في توزيعها على المحافظات.

وأوضح إبراهيم، اليوم السبت، أنه تم طرح جميع الأصناف للمزارعيين، بنفس أسعار العام الماضي، وذلك تنفيذا لتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم مزارعي الذهب الأبيض وعدم زيادة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والوقوف بجانب المزارعين.

وأشار إلى تطهير جميع محطات التقاوي بمحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس كورونا والذين يواصلون العمل من أجل تجهيز تقاوي المحاصيل الصيفية حتى لا تتوقف حركة الإنتاج.