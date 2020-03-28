أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

يعكف على كتاب عن العقلانية.. عصفور: يومي لم يختلف بعد حظر التجوال

02:06 م السبت 28 مارس 2020
يعكف على كتاب عن العقلانية.. عصفور: يومي لم يختلف بعد حظر التجوال

الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه يعكف هذه الأيام على إنهاء كتاب جديد عن العقلانية والتفكير العلمي في مواجهة التفكير الديني السائد في مصر.

وقال عصفور، لمصراوي: العزلة جزء من عمل الباحث، ولم يختلف تنظيمي لوقتي قبل حظر التجوال عن بعده لأنني أقتطع أغلب وقتي للبحث والكتابة وهو ما أقوم به الآن.

وحول مشروع وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، قال عصفور: هي مبادرة جيدة وحققت نجاحا كبيرا، ولكني أعتقد أنها لن تغير شكل الثقافة بالكامل كما يظن البعض، وإنما سيكون اتجاه استخدام الإنترنت بالتزامن للفعاليات التي تنظمها الوزارة على الأرض.

ومنذ الأربعاء الماضي، تطبق الحكومة حظرًا لحركة المواطنين من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، مع إقفال بعض المحال العامة.

جابر عصفور العقلانية

الخبر التالى:

الصحة تبدأ تقديم الدعم النفسي لمصابي كورونا والفرق الطبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحرك جديد من الصحة تجاه مصابي كورونا والفرق الطبية