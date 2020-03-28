يعكف على كتاب عن العقلانية.. عصفور: يومي لم يختلف بعد حظر التجوال

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه يعكف هذه الأيام على إنهاء كتاب جديد عن العقلانية والتفكير العلمي في مواجهة التفكير الديني السائد في مصر.

وقال عصفور، لمصراوي: العزلة جزء من عمل الباحث، ولم يختلف تنظيمي لوقتي قبل حظر التجوال عن بعده لأنني أقتطع أغلب وقتي للبحث والكتابة وهو ما أقوم به الآن.

وحول مشروع وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، قال عصفور: هي مبادرة جيدة وحققت نجاحا كبيرا، ولكني أعتقد أنها لن تغير شكل الثقافة بالكامل كما يظن البعض، وإنما سيكون اتجاه استخدام الإنترنت بالتزامن للفعاليات التي تنظمها الوزارة على الأرض.

ومنذ الأربعاء الماضي، تطبق الحكومة حظرًا لحركة المواطنين من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، مع إقفال بعض المحال العامة.