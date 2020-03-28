وزير الكهرباء لمصراوي: ندرس إطلاق "تطبيق" للتقديم على العدادات الكودية للمباني المخالفة

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تدرس مقترحا خلال الفترة الحالية لإنشاء وإطلاق تطبيق جديد على "جوجل بلاي" لتلقي طلبات المواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائي تقنين أوضاعهم من خلال التقديم على العدادات الكودية، مؤكدا أن المقترح في مرحلة الدراسة حاليا والهدف منه منع التكدس أو الازدحام بمقارات شركات الكهرباء والقطاعات والهندسات التابعة لها بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات لمصراوي، أن الضوابط المنظمة لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة قاربت على الطلوع للنور من خلال إعلانها فى أقرب وقت من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة ، حيث يجرى ايضا دراسة عمل مؤتمر صحفي مع الصحفيين عبر "الفيديو كونفرانس" إلا أن ذلك لم يحسم بعد لضمان استفادة الجميع من ذلك .

وأكد أن الوزارة لديها التزامات شهرية مالية لعدد من الوزارات منها على سبيل المثال وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تقوم الوزارة بسداد مبالغ مالية شهرية مقابل الحصول على كميات من الغاز لتشغيل المحطات لإنتاج الكهرباء.

ونوه إلى أنه يباشر عمله يوميا من مكتبه بالوزارة مع التنويه على ضرورة خفض العمالة بديوان ومقر الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك لمنع حدوث أي تكدس أو زحام تكون نتائجه سلبية، خاصة أن البلاد تشهد حالة من الانضباط والإلتزام لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وبعث وزير الكهرباء برسالة لأهالي الصعيد أكد فيها حبه واعتزازه واحترامه لهم قائلا: "الصعيد وأهله الطيبين حرموا كثيرا على مدار الفترات السابقة من وجود بنية كهربائية متطورة ومواكبة لتطور الأحمال والاستهلاكات خاصة أن الصعيد يشهد طفرة كبيرة فى بعض المشروعات بفضل توجيه القيادة السياسية الحالية".