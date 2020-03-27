"الزراعة": تطهير 2500 منشأة حكومية في أسبوع للوقاية من فيروس "كورونا"
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كتب - أحمد مسعد:
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية طهرت 2500 منشأة حكومية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد تقرير للهيئة أنه تم تطهير 2500 منشأة حكومية في 27 محافظة، بالإضافة إلى تطهير عدد كبير من دور العبادة وأيضا استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، فضلا عن تطهير منطقة "الزرايب" بحلوان، والتي تعرضت للغرق خلال موجة الطقس الأخيرة.
وقال وزير الزراعة، إنه وجه بتسخير جميع معدات الوزارة مجانا لتطهير المنشآت الحكومية في المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لكافة أجهزة الدولة بالتعاون في مكافحة فيروس "كورونا".
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