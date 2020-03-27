"عبدالغفار": مد التقديم لمبادرة "طبق فكرتك" لمواجهة كورونا حتى 2 أبريل

القاهرة - أ ش أ:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، مد باب التقدم لمبادرة "طبق فكرتك" الاستثنائية لمجابهة فيروس "كورونا" حتى يوم الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، وذلك نظرًا للإقبال الشديد من العلماء والباحثين والمبتكرين على المبادرة.

وقال عبد الغفار - في تصريح له اليوم - إن بعض المقترحات المقدمة حتى تاريخه تدعو للتفاؤل، إذ تيقنت اللجان العلمية والفنية من الأساس العلمى السليم والقابلية للتطبيق والإطار الزمني اللازم للتنفيذ، لافتًا إلى أن المنحة مفتوحة لكل المصريين ويمكن أيضًا للمصريين في الخارج المشاركة بالتنسيق مع مجموعات بحثية وعلماء بالداخل.

وأضاف أن المبادرة التي رصدت لها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 30 مليون جنيه تهدف إلى دعوة الباحثين والمبتكرين المصريين للتقدم بمقترحات بحثية مبتكرة ضمن برنامج "طبق فكرتك" لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية.

من جانبه، أشار الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أن الخطة تم اعتمادها في مجلس الأكاديمية الأخير رقم 176 لسنة 2020 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتستهدف تطبيقات أدوات التصنيع السريع واسعة الانتشار والطابعات ثلاثية الأبعاد وماكينات CNC لتصميم كمامات يمكن إعادة استخدامها، وتصميم وحدة تحكم أو جهاز تنفس صناعي بسيط منخفض التكلفة وسهل الاستخدام وسهل البناء في إطار زمني طارئ.

وأضاف أنها تتضمن كذلك ابتكارات تطوير منسوجات معالجة ومضادة للميكروبات للعاملين في مجال الرعاية الصحية لحمايتهم وتقليل انتشار العدوى باستخدام النانوتكنولوجي، وتطوير مجموعات تشخيصية للكشف عن فيروس "كورونا" وطرق تشخيص أخرى مبتكرة، ودعم البحوث الجارية على فيروس كورونا، ومحاولات لإنتاج لقاح للفيروس.