حدث ليلاً| تفاصيل حظر الجمعة والسبت وهل تم فعلاً تصنيع فيروس كورونا؟

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ما هي قواعد الحظر يومي الجمعة والسبت؟

شرح هانى يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، قواعد الحظر يومي الجمعة والسبت.

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تفاصيل الامتحان التجريبي لطلاب أولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اقتصار امتحان أبريل التجريبي على طلاب الصف الأول الثانوي.

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هل تم فعلاً تصنيع فيروس كورونا؟

في ظل الأخبار المتضاربة عن فيروس كورونا الذي يحير العلماء منذ ظهوره، تُطرح تساؤلات حول نشأة الفيروس وكيفية انتقاله إلى البشر. فبينما يؤمن البعض بنظرية المؤامرة، يضع العلماء سيناريوهين لانتقاله. فما هي الحقيقة؟

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تعليق ترامب على تسجيل أمريكا أعلى معدل إصابات بكورونا فى العالم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أحرزت تقدما كبيرا ضد ‎فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، معربا عن ثقته في هزيمة الفيروس.

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من المستفيد من علاوات المعاشات الخمس؟

بعد 3 أيام من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، البدء في صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، بداية من 1 يوليو المقبل. وقالت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، اليوم الأربعاء، إن قانون العلاوات الخمسة ظل فترة كبيرة في حالة نزاع بين الحكومة وأصحاب المعاشات لما يزيد عن 5 سنوات، مشيدة بتوجيهات الرئيس بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

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6 شائعات حول وباء كورونا

تتدفق الأخبار من هناك وهناك، ويكثُر الحديث حول فيروس كورونا "كوفيد 19"، سواء في الواقع الافتراضي أو بين الناس في مجالسهم، ولا حديث يطفو على السطح إلا عن هذا الوباء. وبين هذا كله تنتشر الشائعات حول الفيروس التي لا أساس علمي لها، إذ نذكر لكم أشهر 6 خرافات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقل موقع "cnet".

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"قوة كورونا القاهرة".. برشلونة يُخفض أجور اللاعبين والموظفين

أعلن نادي برشلونة لكرة القدم -الخميس- أنه قرر تخفيض قيمة عقود اللاعبين والموظفين -الأمر الذي سيخفض الأجور فعليا- كجزء من إجراءات التعامل مع التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا.

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حوافز للموظفين وعلاوة لأصحاب المعاشات.. 3 قرارات حكومية جديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتضمن اجتماع الحكومة الأسبوعي الموافقة على عدد من القرارات ومشروعات القوانين الجديدة على النحو التالي:

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الصحة: 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و3 وفيات من القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلهم معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ووفاة 3 حالات بالمرض؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 495 حالة، والوفيات إلى 24 حالة.

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فيروس كورونا يحرم عائلات الموتى من فرصة الوداع الأخير

حظرت الحكومة الإيطالية إقامة الجنائز نتيجة تفشي وباء كورونا، وهو ما يعني بالنسبة للكثيرين حرمانهم من فرصة وداع أحبائهم وأقاربهم.

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"الأهلي مولع".. مرتضى يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع أحمد فتحي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة تعاقده مع أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق الأهلي من أجل الحصول على خدماته في الصيف المقبل.

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