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الحكومة توضح قواعد الحظر يومي الجمعة والسبت

11:52 م الخميس 26 مارس 2020
الحكومة توضح قواعد الحظر يومي الجمعة والسبت

المستشار هاني يونس، المتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

قال هانى يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه سيتم غلق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، يومي الجمعة والسبت، على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح يونس في تصريحات صحفية، أن القرار لا يسري على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وأشار إلى أن المصانع تعمل بشكل طبيعي يومي الجمعة والسبت، ولا توجد أي توقفات بها.​

هانى يونس مجلس الوزراء المراكز التجارية p/v hgj[ hg حظر التجوال

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