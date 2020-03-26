فتح زاوية وأمّ الناس في الفجر.. الأوقاف تنهي خدمة إمام بالدقهلية

كتب - محمود مصطفى:

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة الشيخ عبد الله منصور محمد منصور سعد إمام وخطيب بمديرية الدقهلية، بعد أن فتح زاوية عبد الله السعدي، أسفل منزله بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، وأم الناس بها في صلاة فجر اليوم الخميس، واستخدم مكبرات الصوت في الصلاة، ودعا الناس لعدم الالتزام بتعليمات غلق المساجد.

ووجه وزير الأوقاف، مديرية الغربية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة، وكلّف الشئون القانونية بالوزارة بتحرير بلاغ للنائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة، لتعمده الواضح مخالفة جميع التعليمات.

وأكد وزير الأوقاف في بيان له الخميس، أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :

1 ـ أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

2 ـ أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

3 ـ أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة .