اليوم .. مصر للطيران تبدأ تسيير رحلاتها الاستثنائية لعودة المصريين من الكويت

كتب- محمد عبيد:

تبدأ شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، تسيير رحلة استثنائية ولمدة أسبوع إلى الكويت، لإعادة المصريين الراغبين في العودة إلي القاهرة، وذلك بعد تعليق حركة الطيران حول العالم كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه تم التنسيق مع عدة وزارات في مقدمتها وزارة الهجرة والتي طلبت تنظيم هذه الرحلات بالتنسيق مع مصر للطيران وسلطة الطيران المدني الكويتية لتنظيم رحلات استثنائية لعودة المصريين من الكويت، وسيتم تسيير هذه الرحلات بطائرات بوينج 777 لاستعاب أكبر عدد من الراغبين في العودة للبلاد.

وكانت إدارة الطيران المدني الكويتية أعلنت الاثنين الماضي، أن شركة مصر للطيران ستقوم بتسيير رحلة يومية لمدة أسبوع من الكويت إلى القاهرة بدءا من يوم الأربعاء، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن إدارة الطيران المدني أن هذه الرحلات تأتي بناء على طلب السلطات المصرية وستكون للمقيمين الراغبين في المغادرة إلى مصر.

وكانت شركة "مصر للطيران"، قد أعلنت في 7 مارس الماضي تعليق الرحلات مع الكويت، بعد قرار الأخيرة تعليق الرحلات مع دول عدة من بينها مصر.​