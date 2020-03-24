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في المنازل وبدون خطبة.. الأوقاف تجري تعديلا على أذان ظهر الجمعة

05:10 م الثلاثاء 24 مارس 2020
في المنازل وبدون خطبة.. الأوقاف تجري تعديلا على أذان ظهر الجمعة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن صلاة الجمعة المقبلة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، في غداة قرار منع صلاة الجمعة والجماعات في المساجد.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة للأذان سيكون واحدًا فقط هو أذان الظهر، ويتم إضافة كلمة واحدة إلى قول المؤذن ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، لتكون على النحو التالي:

"ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا"

"ألا صلـوا في رحالكم ظهرًا"

وأكد وزير الأوقاف، أن صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل على الإطلاق.

كانت وزارة الأوقاف، قررت السبت الماضي، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

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