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افتراء وكذب.. الإفتاء ترد على أنباء ذكر فيروس كورونا في القرآن

12:22 م الثلاثاء 24 مارس 2020
افتراء وكذب.. الإفتاء ترد على أنباء ذكر فيروس كورونا في القرآن

القرآن الكريم

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه انتشر على صفحات الفيسبوك منشور به بعض آيات من القرآن كدليل على أن فيروس كورونا منشور في القرآن واستخدم صاحب المنشور بعض آيات القرآن ليثبت صحة كلامه، وأن هذا تدليس على القرآن وتحريف لمعنى آيات الله عز وجل.

وأضافت الدار في بيانها الثلاثاء: نحن نؤمن بأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله والدعاء.

وأوضحت: علاج هذا الأمر هو اتباع التعليمات الصحية من وزارة الصحة، والدعاء إلى الله عز وجل برفع الوباء، وليس بنشر الخرافات ومحاولة إثبات شيء ليس له أساس من الصحة.​

القرآن الكريم دار الإفتاء المصرية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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