دار الإفتاء: دعوات تجمع المواطنين في الشوارع حرام

كتب - محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية إن أي دعوة لتجمع المواطنين في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة هي دعوة خبيثة وحرام شرعاً ولا يراد بها وجه الله.

وطالبت الدار في منشور لها على صفحتها بتويتر، بضرورة الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض واجب شرعي ووطني، وأن من يخرج عن هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعاً.

يأتي ذلك بعد ما أظهرت فيديوهات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضرع سكان عدة أحياء في محافظة الإسكندرية، بالدعاء إلى الله، لرفع البلاء والوقاية من فيروس "كورونا".

وفي توقيت متزامن، خرج المئات من أهالي الإسكندرية في شرفات العقارات، مرددين التكبيرات والأدعية، لرفع البلاء وفيروس كورونا المستجد عن البلاد.

وتداول نشطاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقاطع فيديو سجلت في وقت متأخر من مساء الاثنين، وتحديدًا في منطقتي أرض الفضالي بسيدي بشر، وشارع القفال بمينا البصل.