ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن كورونا.. وتوقعات بإجراءات جديدة

كتب- محمد غايات:

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك بمقر المجلس.

وقال مصدر حكومي، إنه من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء عددا من القرارات الجديدة ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.