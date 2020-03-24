ظهر اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن كورونا.. وتوقعات بإجراءات جديدة
10:23 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
كتب- محمد غايات:
يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك بمقر المجلس.
وقال مصدر حكومي، إنه من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء عددا من القرارات الجديدة ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
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