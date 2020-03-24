جهود الدولة لاحتواء "كورونا" وتفاصيل زيادة المعاشات.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تناولت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، على رأسها التنسيق المصري الصيني بشأن مواجهة فيروس "كورونا"، وتطورات الأوضاع بشأن هذا المرض وجهود الدولة في احتواء تداعياته.

وألقت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على الاتصال الهاتفي، الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينج، ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بأن الرئيس السيسي أشاد بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا، وإعرابه عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين؛ للاستفادة من آليات إدارة أزمة (كورونا) في الصين على مختلف المستويات.

وقال السفير المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الصيني أعرب من جانبه عن امتنان الصين حكومةً وشعبًا لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس (كورونا)، والتي عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، وتأكيده الاستعداد الكامل للصين في تقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس (كورونا).

ولفتت الصحف إلى التوافق بين الجانبين على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات.

وفي إطار اهتمام الدولة ومؤسساتها بمواجهة فيروس كورونا، أشارت الصحف إلى دعوة الرئيس السيسي لجميع المواطنين بالالتزام بكافة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ونقلت تدوينته على صفحته الشخصية على مواقع للتواصل الاجتماعي والتي أكد عبرها بمتابعته على مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتأكيده الاستمرار في اتخاذ الإجراءات بكل دقة في مكافحة هذا الوباء، حفاظًا على صحة وحياة كل مواطن مصري، ونقلت الصحف عن الرئيس دعوته للجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائمًا في سلام وأمان.

وفي سياق متصل، أشارت الصحف إلى قرار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بتأجيل عقد الجلسات العامة للمجلس إلى 12 أبريل بدلًا من 29 مارس، إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونقلت عن الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي تأكيده بأن هذا القرار جاء اتساقا مع "السياسات الوقائية" التي تتخذها الدولة، ويأتي في الصدارة منها "منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى، ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين وأشخاص من محافظات مختلفة، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي".

وفي إطار متابعتها، لفتت الصحف أيضا إلى بدء وزارة السياحة والآثار أعمال تعقيم وتطهير العديد من المتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن حملتها لتعقيم وتطهير جميع المتاحف والمواقع الأثرية، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأوضحت الصحف أن الحملة شملت تعقيم المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الأقصر، ومتحف أسوان، ومتحف طنطا، وفقا للمعايير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

أما على صعيد المحافظات، فأشارت الصحف إلى مطالبة محافظ القاهرة خالد عبد العال، الباعة والمترددين على منطقتي الموسكي والعتبة بمنع التجمعات الكثيفة حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت مناشدة المحافظ المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق في السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، وإشارته إلى أن غير الملتزمين بالقرار سيعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة، ودعوته للمواطنين الالتزام بمنازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم.