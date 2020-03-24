الأطباء تحيل طبيبين للتحقيق وصفا علاجًا لكورونا دون سند.. ومصدر: جمال شعبان أحدهما

كتب- أحمد جمعة:

قررت نقابة الأطباء، مساء الاثنين، إحالة طبيبين إلى التحقيق؛ لنشرهما وصفات دوائية لعلاج مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، عبر حساباتهما على موقع "فيسبوك".

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين عام نقابة الأطباء لـ"مصراوي"، إنه تم إحالة الطبيبين إلى التحقيق وفق قرار هيئة مكتب النقابة؛ لمخالفتها للائحة وقانون نقابة الأطباء بوصف علاجات طبية للجمهور على مواقع التواصل دون توقيع الكشف الطبي، ما يعرض المرضى للخطر.

وأضاف عبدالحميد: "لم نذكر أسماء الطبيبين، لأننا نحول الأطباء للتحقيق بدون تشهير ولا نذكر الأسماء، فالتحقيقات تكون داخلية ونتيجتها لا تعلن في وسائل الإعلام، ويتم الاكتفاء بإبلاغ جهة عمله فقط".

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت مصادر بالنقابة، أن الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أحد الطبيبين الذين تم إحالتهما للتحقيق؛ إذ نشر منذ أيام ما وصفه بـ"بروتوكول علاج المصابين بكورونا في مصر"، وتضمن ذكر أسماء بعض الأدوية وعدد مرات استخدامها.

وقالت المصادر إن هذا تسبب في تكالب الناس على شراء هذه الأدوية من الصيدليات خلال الأيام الماضية.