أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

​"القوى العاملة": 28 ألف عامل غير منتظم سجلوا للحصول على 500 جنيه

11:12 م الإثنين 23 مارس 2020
​"القوى العاملة": 28 ألف عامل غير منتظم سجلوا للحصول على 500 جنيه

وزارة القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، تسجيل 28 ألفًا من العمالة غير الممتظمة عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة، منذ الخميس الماضي، وحتى اليوم الاثنين، وذلك للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه بسبب "كورونا".

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا" المستجد، ومناشدة الوزارة العمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.

وخصصت الوزارة تليفون رقم (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على "واتس آب"، في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سيتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "واتس آب".​

وزارة القوى العاملة فيروس كورونا

الخبر التالى:

​​​معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء 24 مارس (بيان بالدرجات)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 366

    عدد المصابين

  • 68

    عدد المتعافين

  • 19

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 373647

    عدد المصابين

  • 101399

    عدد المتعافين

  • 16319

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)