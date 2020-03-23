"المهندسين": إجازة للعاملين عدا إدارة الرعاية الصحية.. وصرف المعاشات في موعدها

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، عن اجازة استثنائية تبدأ من الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 على أن يعود العمل بالنقابة يوم السبت 4 أبريل المقبل.

وأضاف ضاحي في بيان اليوم، يستمر العمل فقط بإدارة الرعاية الصحية لاستقبال المهندسين وذويهم، علمًا بأن النقابة تتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية داخلها حيث يتم تعقيمها بشكل مستمر

وأكد نقيب المهندسين، أن الإجازة لن يكون لها أي تأثير على صرف معاشات المهندسين وأن المعاشات سوف تصل للبنوك في موعدها المقرر.