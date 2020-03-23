الأوقاف تلغي بعثات الحج وتخصص مبالغها المالية لمساعدة المتضررين من كورونا.. مستند
01:52 م الإثنين 23 مارس 2020
كتب - محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف، الأوقاف إلغاء أي بعثات حج على نفقتها هذا العام وتوجه ما كان مخصصًا لذلك ماليًّا لمساعدة المتضررين من آثار كورونا.
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، أن مساعدة المحتاجين أولى من حج النافلة والعمرة.
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