"الوطنية للصحافة" تشدد على الإجراءات الصحية في المؤسسات الصحفية

كتب- مصطفى علي:

شددت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، على ضرورة التزام المؤسسات الصحفية القومية بعمليات التعقيم المستمرة لمنشآت المؤسسات المختلفة، والاستمرار في اتباع تعليمات وزارة الصحة بطرق الوقاية، مع استخدام الكواشف الحرارية مع كل القادمين للمؤسسة.

وأكدت الهيئة، على اتخاذ الإجراءات العاجلة مع أي حالات قد يشتبه في حملها للفيروس، وتواجد عدد من الأطباء المناسبين، والتنسيق مع المستشفيات القريبة عند حدوث أي تطورات أو اشتباه، وبحث إمكانات توفير المزيد من التعقيم للنسخ المطبوعة من الجرائد والمجلات.