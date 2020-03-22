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فصل نهائي للمخالفين.. 4 توجيهات جديدة من الأوقاف بشأن غلق المساجد

01:39 م الأحد 22 مارس 2020
فصل نهائي للمخالفين.. 4 توجيهات جديدة من الأوقاف بشأن غلق المساجد

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عقوبة عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تصل إلى الفصل من الخدمة نهائيًا.

وعقد وزير الأوقاف، اليوم الأحد، اجتماعًا حضره قيادات الوزارة، وتم الاتفاق خلاله على ما يلي:

1 ـ عدم فتح المساجد بأي حال من الأحوال، وحال وجود صلاة جنازة تؤدى في الساحات المفتوحة أو الخلاء.

2 ـ تكليف إمام المسجد بمتابعة أكثر من مسجد وزاوية في منطقته للتأكد من قرار الغلق.

3 ـ يرتبط صرف بدلات الإمام بمتابعته المساجد والزوايا الواقعة في نطاق منطقته، والتأكد من غلقها، على أن تُخصم البدلات حال إخلاله بهذا التكليف.

4 ـ إعادة توزيع العمال على المساجد والزوايا، بحيث لا يبقى مسجد أو زاوية دون عامل.

وقررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من أمس السبت ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

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