وزير الأوقاف: مخالفة تعليمات إغلاق المساجد لا تجوز شرعًا

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الاستجابة للغلق المؤقت للمساجد واجب شرعي في ضوء إجماع المؤسسات الدينية المصرية على ذلك، وهو أيضًا واجب وطني لمراعاة المصلحة الوطنية، وواجب إنساني في الحفاظ على حياة الإنسان.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له السبت، أنه لا يجوز مخالفة ذلك أو الخروج عليه، وإلا لا نفرط عقد المجتمع، وصار الناس إلى فوضى لا ضابط لها.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستتعامل بمنتهى الحسم الذي يصل إلى إنهاء خدمة كل من يخالف ذلك من العاملين فيها.