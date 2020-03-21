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وزير الأوقاف يناشد المحطات التلفزيونية والإذاعية الالتزام بالأذان المعدل

08:03 م السبت 21 مارس 2020
وزير الأوقاف يناشد المحطات التلفزيونية والإذاعية الالتزام بالأذان المعدل

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

ناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية أن تُتبع الأذان بعبارتي: "ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم".

وقال وزير الأوقاف، في بيان له السبت، إن ذلك يأتي اتساقًا مع الواقع وإسهاما في التوعية والتنبيه بالتزام ما انتهى إليه رأي جميع المؤسسات الدينية المبني على رأي المؤسسات الصحية في هذا الشأن، حيث إن ذلك سيكون إسهامًا منها في تكثيف عملية التوعية.

كانت وزارة الأوقاف، قررت تعليق صلاة الجماعة والجمعة بجميع المساجد حتى الـ31 من مارس الجاري.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف الأذان المعدل إحنا أقوى من كورونا

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