وزير الأوقاف يناشد المحطات التلفزيونية والإذاعية الالتزام بالأذان المعدل

كتب- محمود مصطفى:

ناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية أن تُتبع الأذان بعبارتي: "ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم".

وقال وزير الأوقاف، في بيان له السبت، إن ذلك يأتي اتساقًا مع الواقع وإسهاما في التوعية والتنبيه بالتزام ما انتهى إليه رأي جميع المؤسسات الدينية المبني على رأي المؤسسات الصحية في هذا الشأن، حيث إن ذلك سيكون إسهامًا منها في تكثيف عملية التوعية.

كانت وزارة الأوقاف، قررت تعليق صلاة الجماعة والجمعة بجميع المساجد حتى الـ31 من مارس الجاري.