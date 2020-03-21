الاثنين.. قطع الخدمة عن عدة مناطق بالقاهرة 14 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، قطع الخدمة عن مناطق ( العزب بمسترد، أرض الجولف، ترويمف، شارع عثمان بن عفان، شارع نخلة المطيعي، ميدان الإسماعيلية، منطقة ألماظة، قاعدة الماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكري.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة 14 ساعة، بداية من الساعة 10 صباح اليوم الاثنين المقبل، وحتى الساعة 12 بعد منصف اليوم.

وأكدت الشركة أن قطع الخدمة نتيجة القيام بأعمال لحام خط مياه بقطر 900 مم بشارع الحرية مع تقاطع شارع عمر المختار بمنطقة مسترد.