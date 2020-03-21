أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الاثنين.. قطع الخدمة عن عدة مناطق بالقاهرة 14 ساعة

04:49 م السبت 21 مارس 2020
الاثنين.. قطع الخدمة عن عدة مناطق بالقاهرة 14 ساعة

قطع مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، قطع الخدمة عن مناطق ( العزب بمسترد، أرض الجولف، ترويمف، شارع عثمان بن عفان، شارع نخلة المطيعي، ميدان الإسماعيلية، منطقة ألماظة، قاعدة الماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكري.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة 14 ساعة، بداية من الساعة 10 صباح اليوم الاثنين المقبل، وحتى الساعة 12 بعد منصف اليوم.

وأكدت الشركة أن قطع الخدمة نتيجة القيام بأعمال لحام خط مياه بقطر 900 مم بشارع الحرية مع تقاطع شارع عمر المختار بمنطقة مسترد.

مياه الشرب قطع المياه

الخبر التالى:

"صلوا في بيوتكم".. أول تطبيق للأذان الجديد بمسجد السيد البدوي- فيديو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 285

    عدد المصابين

  • 39

    عدد المتعافين

  • 8

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 277170

    عدد المصابين

  • 91989

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئاسة: تعيين محمد عوض تاج الدين مستشارًا للسيسي لشئون الصحة والوقاية