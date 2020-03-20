وزير القوى العاملة يتلقى تقارير عن أحوال المصريين بالخارج

القاهرة- (أ ش أ):

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الجمعة، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وأشار تقرير من المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أكدت أن النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، حيث وردت استفسارات للوزارة بالمملكة حول قيام بعض منشآت القطاع الخاص بمنح العاملين لديها إجازة بلا أجر ودون موافقتهم.

وأكدت الوزارة السعودية في هذا الخصوص أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية "العامل وصاحب العمل"، ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها، وتبعًا لذلك فإن نظام العمل في المملكة العربية السعودية لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، ويمكن للمنشآت التي لديها عاملين لا تسمح لهم الظروف الحالية من أداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة لتمكينهم من استكمال مهامهم، ومن بينها العمل عن بعد، الذي سبق وأن تم نشر الدليل الإرشادي الخاص به في موقع الوزارة.

ودعت الوزارة بالمملكة كافة منشآت القطاع الخاص إلى التعاون والالتزام بالأحكام النظامية، مؤكدة أنه يمكن إبلاغها بأي مخالفات يتم رصدها عن طريق القنوات الرسمية مثل تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد "19911".

وجددت إدارة الجوازات بالمملكة أن خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونيًا عبر منصتي "ابشر" و"مقيم" مازالت سارية، مؤكدة أن الخدمة متاحة للتمديد لمدة مماثلة للفترة الزمنية المحددة للإقامة في التأشيرة الأساسية حتي في حالة تجاوزت مدة الإقامة المحددة 180 يومًا، دون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.

وفي تقرير آخر من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أشار إلى أن السلطات السعودية اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين المقيمين، بتعليق جميع رحلات الطيران الداخلي بالمملكة، فضلًا عن الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غدٍ السبت 21 مارس الجاري.

كما استثنت الإجراءات رحلات الطيران المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية، وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، والحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية، كما استثنت سيارات الأجرة الخاصة التي تعمل في نشاط نقل الأفراد، وقطارات البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض، وقطار التعدين الخاص بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".

كما تلقى الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بعمان، طلعت محمد السيد، أشار فيه إلى أن آخر تحديث لإصابات فيروس كورونا المستجد بالأردن، وصل إلى 69 إصابة، بما فيها الحالة التي شفيت من المرض.

وتوزعت أعدد المصابين بحسب وزارة الصحة الأردنية بواقع 50 أردنيا بمن فيهم المتعافي، و6 فرنسيين، و4 عراقيين، و3 بريطانيين، ولبنانيين، وأرجنتينيين، وفلبينيين، وتتلقى الحالات الرعاية الصحية في أقسام العزل، وجميعهم في حالة صحية عامة جيدة .

وبلغ عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي في مختلف المواقع 4892 حالة (3055 حالة حجر في عمّان و1837 حالة حجر في منطقة البحر الميت).

وقال المستشار طلعت السيد، إن السفارة حددت ساعات العمل بالقسم القنصلي للسفارة من (الأحد إلي الخميس) اعتبارًا من بعد غد الأحد الموافق 22 مارس الجاري من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر السفارة في تسليم المواطنين المعاملات التي ترد إليها، ويتم الإعلان عنها علي صفحة السفارة في الفيس بوك.

ويستمر القسم القنصلي بالسفارة في تلقي الشكاوى العمالية وتقديم الاستشارات القانونية للحالات الضرورية فقط ذات الطبيعية العاجلة.

كما تلقى الوزير تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي حيث أشارت الملحق العمالي حنان شاهين، إلى أن السفارة عدلّت من مواعيدها في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، بأن يكون العمل بدء من الأحد 22 مارس الجاري من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية (الأحد - الخميس)، مع تعليق العمل بمناوبة مساء الثلاثاء.