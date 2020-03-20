وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ستطلق حملة إعلامية حول منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لتعريف المواطنين بالمنظومة ومراحلها، للمشاركة فيها لضمان فاعليتها وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على الصحة والبيئة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة لمتابعة سير منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، ووضعها محل التنفيذ وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول الوزيران الموقف الحالي لتجهيز البنية التحتية للمنظومة في كافة محافظات الجمهورية، حيث أكدا على ضرورة الإنتهاء منها طبقاً للمخطط الزمني لها، كما ناقشا التعاقدات الخاصة بالمنظومة بمحافظة القاهرة تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء، وناقش الوزيران أيضا إجراءات البدء فى تدريب العاملين على منظومة النظافة الجديدة.

وأكد اللواء محمود شعراوي على حرص الوزارة وباقي الوزارات المعنية على تنفيذ المنظومة الجديدة حتى يشعر المواطن بنقلة نوعية في مستوي النظافة في الشوارع.

وأشار شعراوي إلى الدور الذي تقوم به الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة لمتابعة تنفيذ واستكمال البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية.