بالصور.. تطهير مسجد الحسين قبل صلاة الجمعة
01:27 م الجمعة 20 مارس 2020
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تصوير - علاء أحمد:
رصدت عدسة مصراوي أعمال التطهير والتعقيم بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، قبل أداء صلاة الجمعة اليوم.
كان وزير الأوقاف أصدر وجه بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم الدورية لجميع المساجد، وغلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء.
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