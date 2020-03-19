أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

وقف إصدار البطاقات.. 5 إجراءات عاجلة من التموين بسبب كورونا

04:00 ص الخميس 19 مارس 2020
وقف إصدار البطاقات.. 5 إجراءات عاجلة من التموين بسبب كورونا

بطاقة تموينية

كتب - محمد سامي:

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيحلي، توجيهًا وزاريًا رقم 8 بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وكإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا للقرار يتم حذف المتوفاة من بطاقات التموين إلكترونيًا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى جانب الآتي:

- إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات (جديدة - فصل اجتماعي - تحويل).

- إلغاء محاضر الشرطة المطلوبة عند استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد.

- إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد وخصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيًا ولمره واحدة.

- بالنسبة لبطاقات الخبز، سيتم خصم عدد الأرغفة بما يساوي 20 جنيهًا قيمة الحوالة وفقًا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام.

- يتم تسليم البطاقات من مكاتب التموين مباشرة للمواطن صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي وتوقيع المواطن بالاستلام.​

البطاقات التموينية وزارة التموين فيروس كورونا إجراءات احترازية

الخبر التالى:

قروض ميسرة.. حزمة إجراءات عاجلة بـ"المنشآت السياحية والتجارية" لمواجهة خسائر كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير المالية: صرف مرتبات الموظفين في الدولة يوم 24 مارس