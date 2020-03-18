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تطهير استراحات الركاب بمطار القاهرة من فيروس كورونا

04:55 م الأربعاء 18 مارس 2020
تطهير استراحات الركاب بمطار القاهرة من فيروس كورونا

انتشار فرق التعقيم في مطار القاهرة لمكافحة كورونا

كتب- محمد عبيد:

أجرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الأربعاء، عمليات تعقيم وتطهير شاملة داخل استراحات الركاب بمطار القاهرة الدولي، ضمن الإجراءات الإحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

شملت عمليات التعقيم، التي تجريها مصر للطيران، كافة الأماكن المخصصة لاستقبال الراكب داخل استراحات السفر الخاصة بالشركة داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك للحفاظ علي سلامة العملاء والعاملين.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، قامت بعمليات تعقيم وتطهير داخل كافة المباني الشركة الإدارية، بالإضافة إلى إجراء عمليات تعقيم على أسطولها الجوي وداخل الشركات التابعة لها، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتواصل المطارات المصرية، تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتكثيف الجهود بصالات السفر والوصول، وعلى متن الطائرات بزيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات، وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومي ومنتظم.​

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