موجة الطقس السيئ تتصدر عناوين واهتمامات صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددًا من قضايا الشأن المحلي وعلى رأسها موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد خلال اليومين الماضيين.

الأهرام:

ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن المصريين حكومة وشعبا أثبتوا، على مدى الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التى اجتاحت البلاد.

وقال الرئيس، في تصريح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لقد أثبت المصريون حكومة وشعبا على مدى الساعات الماضية قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل فى التعامل مع الاضطرابات الجوية التى اجتاحت البلاد".

وأضافت (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أنه يوجد تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة لمواجهة هذا الظروف المناخية الاستثنائية غير المسبوقة في منطقة معينة، مؤكدا أن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما وأنه نتج عن تلك الظروف الجوية نحو 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية ، مقدما واجب التعازى لأسرهم وذويهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال ترؤسه غرفة إدارة الأزمات بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ حيث وجه مدبولى الشكر والتقدير لجميع العاملين بمختلف اجهزة الدولة على الجهد الكبير فى التعامل مع هذه الظروف المناخية الاستثنائية ، موجها شكرا خاصا للقوات المسلحة بكل اجهزتها على مجهودها الكبير فى مختلف المحافظات وتركها جميع الالات والمعدات تحت تصرفهم ، كما توجه بشكر خاص ايضا لرجال الشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة ووجودهم المتسمر فى الشوارع.

ولفتت الصحيفة إلى أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز المقرر لها اليوم وغدا بسبب الظروف المناخية .

وأشار في بيانه إلى أنه نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس ، قرر تاجيل المباريات حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة وانه من المقرر ان يتم اعلان المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد وعلى ضوء ذلك تم تأجيل لقاءى الأهلى وانبى والزمالك والمصرى الى موعد لاحق ، وكان الاتحاد قد قرر فى وقت سابق تاجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن وسائل إعلام روسية قالت إن الولايات المتحدة اتهمت إيران بمشاركة الجيش السوري في عملياته العسكرية بإدلب، موضحة أن جيمس جيفرى الممثل الخاص الأمريكى لسوريا عندما زار مقر حلف "الناتو" فى بروكسل عقد اجتماعا مع ممثلين رفيعى المستوى من الاتحاد الاوروبى وناقش معهم الوضع فى إدلب.

الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الداخلية أعلنت إجراء قرعة الحج لهذا العام في جميع مديريات الأمن بدءا من بعد غد الاثنين وحتى الـ 22 من مارس الجاري.

وقالت الوزارة إن إجراء القرعة يوم الاثنين في مديريات أمن الوادى الجديد والشرقية والفيوم ومطروح، والثلاثاء في مديريات أمن أسيوط والقليوبية وبنى سويف والسويس والإسكندرية ، ثم الأربعاء فى مديريات أمن سوهاج وشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة؛ والخميس في أسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا، كما تقرر إجراء القرعة يوم السبت فى مديريات أمن الاقصر والجيزة والبحر الأحمر والغربية ودمياط؛ وأخيرا الأحد في مديريات أمن قنا والقاهرة وجنوب سيناء والمنوفية.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قال إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة رغم سوء الأحوال الجويةـ موضحا أن قناة السويس شهدت أمس عبور 22 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالى حمولات بلغت مليون طن.

وأشارت إلى أن الفريق ربيع وجه باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير وإعلان طوارئ الملاحة في جميع المواقع المتصلة بإدارة المجري الملاحي من مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة ومارينا المرشدين في محافظات القناة الثلاث وتعيين أكفأ المرشدين لإرشاد السفن العابرة في ظل موجه الطقس السيئ؛ فضلا عن رفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ البحري وأسطول القاطرات البحرية المستخدمة في مهام الارشاد والانقاذ والقطر فى حلالات الطوارئ.

وفي موضوع ثان، ذكرت (الجمهورية) أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ألقي أمس خطبة الجمعة بمسجد التلفزيون بماسبيرو تحت عنوان "مكانة الشهداء ووجوب الأخذ بالأسباب"، وأكد الوزير أنه مهما كانت الشدائد لايمكن أن ننسى شهداءنا أبناء الوطن الأوفياء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم.

أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن سقوط الأمطار كشف عن نجاح للدولة تمثل في إظهار الفرق بين التخطيط واللا تخطيط وبين من يبنى للمستقبل ومن نسي المستقبل ، وتلخص ذلك فى صورتين لفيلات وعمارات التجمع تغرق فى الأمطار وعلى الناحية الأخرى البسطاء في حى الأسمرات وروضة السيدة يمارسون حياتهم الطبيعية ويجنون ثمار انجاز دولة أخرجتهم من العشوائية وأصرت على إدارة المستقبل لصالحهم وصالح هذا الوطن.

وأضافت الصحيفة أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط اثنين من العناصر الإخوانية قاما بترويج شائعات وأخبار مغلوطة عن انتشار فيروس كورونا بشكل واسع في مصر وادعيا عدم قدرة الدولة على مواجهته، كما تهكما على الإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن مجابهة الفيروس بغرض إثارة الرأى العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزير الخارجية سامح شكرى سلم وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الرسالة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حول تطورات أزمة سد النهضة.

وأشارت إلى أن شكري شدد، خلال لقائه مع نظيره الفرنسى بباريس، على أهمية قيام فرنسا ودول الاتحاد الأوروبى ببذل جهودها لدفع إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل السد حفاظا على الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي، كما تناول الوزيران سبل دفع علاقات التعاون بين مصر وفرنسا في شتى المجالات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما اتفقا على أهمية استمرار وتيرة اللقاءات رفيعة المستوى خلال المرحلة القادمة.