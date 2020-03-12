شركة المياه تكشف موعد عودة الخدمة للمناطق المتأثرة بسبب الأمطار

كتب – محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن عدد من مناطق القاهرة المختلفة حتى تنتهى نوة الأمطار.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، أنه نظرا لكثافة الأمطار وسوء الأحوال الجوية وعدم استيعاب شبكة الصرف الصحى للكم الهائل من مياه الأمطار، سيتم قطع المياه عن مناطق القاهرة المختلفة.

وأعربت الشركة عن أسفها، للعذر الخارج عن إرادتها، معلنة أنه سيتم عودة المياه تدريجيا بعد انتهاء نوة الأمطار (بحلول السبت المقبل).

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن وزارة الإسكان قد تلجأ إلى تخفيف الضغوط على شبكات المياه أو قطعها في بعض المناطق؛ للمساعدة في تصريف كميات الأمطار الكبيرة التي تتراكم بسبب موجة الطقس السيئ.

وأضاف مدبولي، خلال حضوره غرفة العمليات المنعقدة في مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات موجه الطقس السيئ، أن بعض المناطق تزداد فيها الأمطار بشكل كبير، مما يتسبب في امتلاء شبكات الصرف؛ لذلك نضطر إلى قطع المياه من أجل تصريف كميات الأمطار؛ لأن شبكات الصرف تم تنفيذها لاستقبال مياه الصرف وبعض مياه الأمطار، لكنها لن تستطيع استقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار اليوم. وتابع: "نعتذر لكم عن هذه الانقطاعات على أن تعود في أسرع وقت".

وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب المواطنين ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الأحمال بشبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

وخصصت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خطا ساخنا برقم 125 للإبلاغ عن تجمعات المياه على مستوى الجمهورية.