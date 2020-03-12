موجة الطقس السيئ.. الأرصاد توجه نصائح وتحذيرات للمواطنين

كتب ـ يوسف عفيفي:

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح وتحذيرات إلى المواطنين نتيجة التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد حاليا، وذلك بمتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة اليومية، وأماكن سقوط الأمطار.

ونصح شاهين، في تصريح لمصراوي، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء لانخفاض الرؤية بسبب الأمطار أو الرمال والأتربة المثارة، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.

وحذر المواطنين، من القرب من أعمدة الإنارة أو ملامستها أثناء سقوط الأمطار، مع ضرورة تجنب السير بجوار اللوحات المعدنية أثناء نشاط الرياح، وعدم التعامل في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط، والابتعاد عن الرمال والأتربة المثارة وخاصة مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية، بالإضافة إلى القيادة بهدوء على الطرق نظرا لانخفاض الرؤية مع الأتربة والرمال المثارة.

وتشهد البلاد حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس وحتى صباح الأحد المقبل، حالة من عدم الاستقرار ال‏شديدة في الأحوال، حيث ‏تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة، فيما تتراوح سرعة الرياح خلال هذه الفترة من 60 -70 كيلو مترا في الساعة.