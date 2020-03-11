مستشار "الوزراء": سلبية عينة كورونا لصحفي أمريكي وثق رحتله لمصر

كتب- محمد نصار:

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن نتائج التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصحفي الأمريكي مات سوايدر، والذي كان خاضعًا للعزل الصحي في مصر، أصبحت سلبية.

وأضاف هاني يونس، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء: "مات سوايدر كتب تويتات وبوستات عديدة في الأيام الماضية، أشاد فيها بكل إجراءات العزل التي تمت له في مصر، وبالخدمة الفائقة المقدمة من وزارة الصحة لكل المعزولين صحيًا".

ووثق الصحفي الأمريكي رحلته إلى مصر والتي بدأها بزيارة أهرامات الجيزة والتسوق في خان الخليلي وتناول الكشري والجلوس على مقهى نجيب محفوظ، إلى جانب توثيق رحلة عزله الصحي بسبب كورونا حيث نشر صورة لنفسه مرتديًا كمامة طبية، مُعلنًا بدء إجراءات الحجر الصحي على الباخرة النيلية.