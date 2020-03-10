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أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. القاهرة الكبرى تتعرض لموجة طقس سيء

01:37 ص الثلاثاء 10 مارس 2020
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. القاهرة الكبرى تتعرض لموجة طقس سيء

موجة الطقس السيئ

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس الجاري على محافظات القاهرة الكبرى.

وقالت الهيئة، في بيان حالة الطقس، إنه من المتوقع اعتبارًا من يوم الخميس المقبل وحتى السبت سقوط الأمطار شديدة الغزارة والتي تكون رعدية أحياًنا، على محافظات القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة عن بعض المناطق يوم الخميس، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة 13 مارس.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من آثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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