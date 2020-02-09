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"النقل" تكشف حقيقة الخلاف بين "الوزير" ونائب بلقاس

05:28 م الأحد 09 فبراير 2020
"النقل" تكشف حقيقة الخلاف بين "الوزير" ونائب بلقاس

المهندس كامل الوزير وزير النقل

كتب– أسامة علي:

كشفت وزارة النقل، حقيقة ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود خلاف بين الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والنائب وحيد قرر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بخصوص طلب الأخير إسناد عملية رصف الطرق الداخلية بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، لشركة بعينها، ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق المحلية في 12 محافظة بالجمهورية كمرحلة أولى.

وقالت الوزارة، في بيان إعلامي اليوم الأحد، إن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، مضيفة أنه لم يحدث أن طلب النائب إشراك أي شركة في أعمال تنفيذ المشروع المذكور، أو أي مشروعات أخرى، كما أنه لم يتدخل في تحديد الطرق التي سيتم رفع كفاءتها وصيانتها ورصفها في مركز بلقاس.

وأضافت الوزارة، أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري، ووزارة التنمية المحلية ممثلة في مديريات الطرق بالمحافظات، مسئوليتها تحديد الطرق التي سيتم رفع كفاءتها وصيانتها ورصفها داخل الـ12 محافظة، ووافق واعتمد نتائج عمل اللجنة، وزيرا النقل والتنمية المحلية.

وطالبت الوزارة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أي أخبار مغلوطة عن الوزارة، خاصة وأنها تؤدي دورًا خدميًا مهمًا لخدمة ملايين المواطنين يوميًا، بحسب البيان.

وزير النقل كامل الوزير بلقاس

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