صورة حية لتاريخ مصر الجديدة.. وزير الآثار يتفقد قصر البارون قبل افتتاحه (صور)

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كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، أعمال التشطيبات النهائية لمشروع ترميم قصر البارون إمبان، تمهيدًا لافتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يأتي ذلك استعدادًا للافتتاح المرتقب للقصر في حي مصر الجديدة، حيث يستعد لاستقبال زائريه عقب الانتهاء من مشروع الترميم وإعادة التأهيل، ليصبح القصر معرضًا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

وتفقد الوزير العربات والبوابات الإلكترونية للقصر ونظام التأمين الإلكتروني، ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض، وأعمال تجهيز شاشات العرض المالتيميديا "culturama" ومنطقة الخدمات السياحية لخدمة الزائرين.

وأشار الوزير السياحة والآثار، إلى أن القصر بعد افتتاحه سيأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي، حين بدأ البارون إمبان في إنشاء حي مصر الجديدة وتشييد قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياة اليومية المعروفة في أوائل القرن العشرين.

واستعرض الوزير إحدى عربات ترام مصر الجديدة القديم، في حديقة القصر بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

ويشمل المعرض الملحق بالقصر، مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام، التي تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

يذكر أن قصر البارون مسجل في عداد الآثار الإسلامية، ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان. ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.