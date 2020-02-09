فرج عامر لوزير الكهرباء: "إزاي الدولة تدعم اللي قاعد يتفرج على التلفزيون وسايبة رجال الصناعة"

كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة التجارة والصناعة، إن أهم مطالب قطاع الصناعة والمستثمرين تتلخص في مراعة أسعار الكهرباء كمدخل من مداخل الإنتاج حتى تستطيع الصناعة المصرية المنافسة سواء بالسوق المحلي أو التصدير للأسواق العالمية.

وأضاف عامر، خلال اجتماع لجنة الصناعة بحضور وزير الكهرباء، اليوم الأحد، لمناقشة ملف الأسعار، أن الملف الثاني بخلاف ملف الأسعار يتمثل في الأضرار الناجمة على المصانع والوحدات الإنتاجية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وهو ما يُكلف تلك المصانع مبالغ طائلة نتيجة تلف بعض الوحدات وخاصة التي تعمل بنظام الحاسبات.

وطالب رئيس لجنة التجارة والصناعة، بخفض الأسعار لتشجيع المصانع ورجال الأعمال على عمل المصانع 3 ورديات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل عمالة وغيرها من الأمور الأخرى.

وقال عامر: "استغرب كيف تقوم الدولة المصرية بدعم الرجل اللي قاعد في البيت يتفرج على التلفزيون للصبح وتسيب رجال الصناعة"، مشيرًا إلى جهود وزير الكهرباء وتنفيذه تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما كان له ثمار كبيرة جدًا في عمل نقلة نوعية في قطاع الكهرباء: ولكن عاوزين نحل مشكلة الصناعة.