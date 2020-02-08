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الصحة تُطمئن المصريين: مصر خالية من "كورونا" حتى الآن

11:00 م السبت 08 فبراير 2020
الصحة تُطمئن المصريين: مصر خالية من "كورونا" حتى الآن

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن مصر خالية تمامًا من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم السبت، أنه "لم يتم رصد أي حالة إصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية".

وأوضح أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة فيروس كورونا خالد مجاهد

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