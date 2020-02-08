متحدث الرئاسة ينشر صور وصول السيسي للعاصمة الإثيوبية

كتب- محمد سامي:

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، التي تعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.

واستقبلت رئيسة إثيوبيا، الرئيس السيسي، في مطار أديس أبابا، صباح اليوم السبت.

ويتضمن نشاط الرئيس في أديس أبابا، المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، واجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلًا عن قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي، على هامش القمة الأفريقية، لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.

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