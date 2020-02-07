السيسي: تطوير عزبة الهجانة يجري وفقًا لأعلى المعايير العالمية



كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تفقد اليوم الجمعة جانبًا من أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة، والمحاور الممتدة من مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وحدائق القبة، وعدد من المناطق المجاورة التي يجري تطويرها حاليًا.

وأضاف الرئيس: "أسعدني رؤية سير العمل وإتمامه، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وبأياد مصرية مخلصة".

وأمر الرئيس السيسي باستقطاع مساحة من إحدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة؛ لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة.

كما وجه السيسي برصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.

وبحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قُوبل الرئيس السيسي بترحاب شديد من أهالي المنطقة.

وأثناء مرور الرئيس، تصادف تواجد مواطنة من الباعة الجائلين، وأمر السيسي بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها، وعلاجها على نفقة الدولة، وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.

ووجه الرئيس بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري لمشروعات التطوير.

كانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين، ولم تُقدم لها أي نوع من الخدمات ما تسبب في انتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.